Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em baixa com geopolítica, mas HK salta na volta de feriado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, diante da escalada das tensões no Oriente Médio, mas a de Hong Kong saltou mais de 6%, ainda em meio ao otimismo com as últimas medidas de estímulo na China.

O índice japonês Nikkei caiu 2,18% em Tóquio, a 37.808,76 pontos, e o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com queda de 1,22% em Seul, a 2.561,69 pontos.

Ontem, o Irã lançou um ataque de mísseis contra Israel, gerando temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio que comprometeram o apetite por ações em Nova York e na Europa.

Ignorando fatores geopolíticos, o Hang Seng avançou 6,20% hoje em Hong Kong, a 22.443,73 pontos, também na volta de um feriado e impulsionado ainda pela agressiva série de políticas de estímulo que o banco central chinês (PBoC) anunciou ao longo da semana passada. As medidas do PBoC incluíram cortes de juros e de compulsório bancário, além de incentivos para o enfraquecido setor imobiliário chinês.

Na China continental e em Taiwan, não houve negócios nesta quarta-feira em função de feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia seguido em meio ao cenário no Oriente Médio. O S&P/ASX 200 caiu 0,13% em Sydney, a 8.198,20 pontos.

