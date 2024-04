Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, com esperança de cortes de juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 4:40 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/04/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta quinta-feira, em uma recuperação parcial das perdas de ontem, em meio a esperanças de cortes de juros nos EUA e feriados na China, em Hong Kong e em Taiwan.

O índice japonês Nikkei subiu 0,81% em Tóquio, a 39.773,14 pontos, com a ajuda de ações financeiras e de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,29% em Seul, a 2.742,00 pontos, sustentado por papéis das indústrias de semicondutores, baterias e automotiva.

Ontem, dados fracos do setor de serviços dos EUA impulsionaram as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece a reduzir juros em junho, segundo plataforma do CME Group. Em pronunciamento, também ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que os juros só vão cair quando houver confiança suficiente de que a inflação caminha de volta à meta oficial de 2%.

Na esteira dos dados e de Powell, as bolsas de Nova York encerraram os negócios de quarta-feira (03) sem direção única e com variações modestas.

Os mercados da China continental, assim como os de Hong Kong e de Taiwan, não operaram hoje em função de um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, revertendo parte da queda do pregão anterior. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,45% em Sydney, a 7.817,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

