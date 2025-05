Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta após cortes de juros na China e Austrália

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/05/2025 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, enquanto investidores digeriam cortes de juros básicos na China e na Austrália em meio a disputas comerciais com os EUA.

O PBoC, como é conhecido o BC chinês, reduziu suas principais taxas de juros em 10 pontos-base, após adotar recentemente uma série de outras medidas de relaxamento monetário na tentativa de impulsionar a segunda maior economia do mundo diante das incertezas da disputa comercial entre China e EUA. Na semana passada, Pequim e Washington concordaram em suspender a maior parte das tarifas bilaterais por um período de 90 dias.

Com o ajuste de hoje, a taxa de empréstimo primário (LPR) de 1 ano do PBoC caiu para 3% e a taxa de 5 anos diminuiu para 3,5%.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,38%, a 3.380,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,84%, a 2.009,92 pontos.

Liderando ganhos na Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,49%, a 23.681,48 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões negativos, com destaque para a estreia da chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL), maior fabricante mundial de baterias para carros elétricos, que saltou 16,43% após uma oferta pública inicial de ações (IPO) de cerca de US$ 4,6 bilhões, a maior do mundo neste ano. Já a biofarmacêutica chinesa 3SBio disparou 32,28%, após fechar um acordo de licenciamento com valor em torno de US$ 6 bilhões com a americana Pfizer para desenvolver, fabricar e comercializar um medicamento promissor contra o câncer.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei registrou ligeira alta de 0,08% em Tóquio, a 37.529,49 pontos, e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com ganho marginal de 0,01%, a 21.526,03 pontos. Na contramão, o sul-coreano Kospi caiu 0,06% em Seul, a 2.601,80 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul após o BC local, o RBA, cortar seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,85%. O S&P/ASX 200 avançou 0,58%, em Sydney, a 8.343,30 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires