Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, mas sem entusiasmo após tombo em NY

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, mas sem entusiasmo após os mercados acionários de Nova York sofrerem um tombo ontem após um inesperado corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) falhar em restaurar a confiança dos investidores em meio a preocupações com os efeitos da epidemia de coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,63% hoje, a 3.011,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,36%, a 1.895,74 pontos.

Prevaleceu o tom positivo nos mercados chineses apesar de novos dados de atividade evidenciarem o profundo impacto do coronavírus na segunda maior economia do mundo. O índice de gerentes de compras (PMI) composto da China, que abrange serviços e o setor industrial, recuou de 51,9 em janeiro para 27,5 em fevereiro, uma mínima histórica, com a leitura abaixo de 50 mostrando que a atividade local está se contraindo em ritmo inédito.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram cerca de 3%, embora o Fed tenha cortado seus juros básicos em 0,50 ponto porcentual, em caráter extraordinário, numa tentativa de amenizar os danos do coronavírus. O corte, o primeiro ajuste inesperado desde a crise financeira de 2008, veio acompanhado de comentários do Fed destacando o tamanho do desafio com o vírus e os limites da política monetária.

O mercado sul-coreano liderou os ganhos na Ásia hoje, com alta de 2,24% do Kospi em Seul, a 2.059,33 pontos, após o governo do país propor um orçamento suplementar de quase US$ 10 bilhões para combater o coronavírus.

A Coreia do Sul tem mais de 5,3 mil casos confirmados de coronavírus, a segunda maior contagem do mundo. Está atrás apenas da China, epicentro do surto, com mais de 80 mil casos.

Já em outras partes da região asiática, as variações foram mais contidas: o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,08% em Tóquio, a 21.110,06 pontos, e o Taiex subiu 0,57% em Taiwan, a 11.392,35 pontos, mas o Hang Seng caiu 0,24% em Hong Kong, a 26.222,07 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de tecnologia, que seguiram o tombo de ontem do Nasdaq. O S&P/ASX 200 teve queda de 1,71% em Sydney nesta quarta, encerrando o pregão a 6.325,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.