Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, à espera de postura “dovish” do Fed

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que mais tarde deverá reiterar sua postura “dovish”, ou seja, favorável a agressivos estímulos, pelo tempo que perdurar a crise gerada pela pandemia de coronavírus.

Na China continental, os mercados acumularam ganhos pelo terceiro pregão consecutivo, favorecidos por um aumento das entradas de capital estrangeiro. O índice Xangai Composto subiu 2,06%, a 3.294,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,90%, a 2.236,95 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,27% em Seul hoje, a 2.263,16 pontos, graças ao desempenho positivo de ações de montadoras e de fabricantes de eletrônicos, incluindo a blue chip Samsung Electronics (+0,68%),

e o Hang Seng teve alta de 0,45% em Hong Kong, a 24.883,14 pontos, em parte impulsionado pelos papéis do HSBC (+2,73%)

Por outro lado, o japonês Nikkei estendeu a fraqueza recente, com queda de 1,15% em Tóquio, a 22.397,11 pontos, após a divulgação de balanços decepcionantes por várias grandes empresas locais, e o Taiex caiu 0,36% em Taiwan, a 12.540,97 pontos.

Além da expectativa com o Fed, investidores da região asiática também acompanham a disseminação do coronavírus pelo mundo, particularmente nos EUA, e negociações no Congresso americano sobre um novo pacote fiscal de US$ 1 trilhão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após dados fracos da inflação doméstica e a adoção de restrições a viagens por causa do recente aumento de casos de covid-19 no país. O S&P/ASX 200 caiu 0,23% em Sydney, a 6.006,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

Veja também