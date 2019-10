Bolsas asiáticas fecham sem direção única, de olho em EUA-China e Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, com investidores mostrando alguma cautela antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e acompanhando de perto os desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,87%, a 2.954,18 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,94%, a 1.642,68 pontos.

O Fed inicia hoje sua reunião de política monetária, mas só anunciará decisão nesta quarta-feira. Segundo analistas, o BC americano deverá cortar seu juro básico pela terceira vez este ano, diante dos sinais de desaceleração da economia global, em boa parte relacionados à prolongada rixa comercial entre Washington e Pequim.

As últimas novidades do diálogo sino-americano, porém, são favoráveis. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera assinar um acordo comercial com a China “antes do esperado”. A expectativa é que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, firmem um acordo preliminar durante reunião de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) marcada para meados de novembro, no Chile.

Além disso, os EUA vão considerar renovar por até doze meses exclusões tarifárias para US$ 34 bilhões em importações da China, segundo comunicado do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) do país. Em dezembro de 2018, bens chineses totalizando US$ 34 bilhões foram isentos de tarifas adicionais impostas por Washington em julho do ano passado. Essa exclusão, porém, irá vencer no fim de dezembro deste ano.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng teve queda de 0,39% em Hong Kong hoje, a 26.786,76 pontos, e o sul-coreano Kospi mostrou baixa marginal de 0,04% em Seul, a 2.092,69 pontos, mas o japonês Nikkei subiu 0,47% em Tóquio, a 22.974,13 pontos, mantendo o foco em balanços de empresas locais, e o Taiex avançou 0,17% em Taiwan, a 11.333,87 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve ganho apenas modesto, mas que garantiu o sétimo pregão consecutivo de valorização. O S&P/ASX 200 subiu 0,07% em Sydney, a 6.745,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.