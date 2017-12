Bolsas asiáticas fecham sem direção única, com recuperação de Tóquio e Hong Kong

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com as de Tóquio e Hong Kong apagando parte das perdas de cerca de 2% de ontem e a de Xangai ampliando a desvalorização dos últimos dias.

“Ainda há uma série de catalisadores que precisamos esperar se concretizar antes de estabelecermos uma visão de curto ou médio prazos”, comentou Woon Tian Yong, analista do Informa Global Markets. Esses catalisadores incluem os últimos dados da balança comercial chinesa e o relatório de emprego dos EUA, ambos com divulgação prevista para amanhã.

O Nikkei subiu 1,45% em Tóquio hoje, a 22.498,03 pontos, depois de registrar queda de 1,97% na sessão anterior. Ajudaram o mercado japonês o enfraquecimento do iene ante o dólar durante a madrugada e uma recuperação de ações de tecnologia, que haviam mostrado fraqueza nos últimos dias.

Na China, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho, influenciados principalmente pelo fraco desempenho de papéis ligados a carvão, seguros e eletrodomésticos. Em sua quarta queda consecutiva, o Xangai Composto recuou 0,67%, a 3.272,05 pontos, atingindo o menor nível em três meses e meio, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,60%, a 1.868,42 pontos.

Já o sul-coreano Kospi cedeu 0,50% em Seul, a 2.461,98 pontos, o menor patamar em oito semanas, pressionado por ações de farmacêuticas e do setor químico, enquanto o Taiex registrou baixa de 0,37% em Taiwan, a 10.355,76 pontos, seu menor nível em dez semanas, prejudicado por papéis do setor financeiro.

Por outro lado, o Hang Seng avançou 0,28% em Hong Kong, a 28.303,19 pontos, em meio à recuperação de empresas que têm mostrado forte desempenho este ano, caso da Tencent e da Ping An, e o filipino PSEi subiu 0,56% em Manila, a 8.174,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu uma sequência de três pregões negativos e voltou para o azul, impulsionada por ações de grandes bancos domésticos. Em seu melhor pregão em quatro semanas, o S&P/ASX 200 garantiu alta de 0,54% em Sydney, terminando o dia a 5.977,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.