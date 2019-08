Bolsas asiáticas fecham mistas, de olho em EUA-China, Treasuries e Europa

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, à medida que investidores continuaram monitorando uma série de fatores, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a inversão da curva de juros dos Treasuries de 2 e 10 anos e o cenário político no Reino Unido e na Itália.

O rendimento da T-note de 10 anos continua abaixo do retorno da T-note de 2 anos, numa inversão que é vista como indicador de possível recessão nos EUA mais adiante.

Em relação à disputa comercial sino-americana, o Ministério de Comércio da China disse mais cedo que Pequim e Washington continuam “em comunicação efetiva” e que ambos os lados estão discutindo se seguirão adiante com negociações marcadas para setembro. Segundo o porta-voz do ministério, Gao Feng, os EUA precisam criar as condições necessárias para que as conversas bilaterais sejam retomadas.

Embora tenham ajudado os índices futuros das bolsas de Nova York a reverter perdas durante a madrugada, os comentários de Gao vieram tarde demais para os mercados chineses e do Japão, que já haviam encerrado os negócios de hoje.

Na China, o índice Xangai Composto terminou o pregão em baixa de 0,10%, a 2.890,92 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,17%, a 1.591,08 pontos. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,09%, a 20.460,93 pontos.

Já em Hong Kong, cujo mercado ainda operava quando o ministério chinês se manifestou, o Hang Seng subiu 0,34%, a 25.703,50 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 0,40% em Seul, a 1.933,41 pontos, mas o Taiex avançou 0,27% em Taiwan, a 10.462,43 pontos.

A política europeia também está no radar de investidores na Ásia. No Reino Unido, o Parlamento ficará suspenso por cerca de um mês até 14 de outubro, a pedido do primeiro-ministro, Boris Johnson, o que enfraquece as chances de que sejam aprovadas leis que impeçam um Brexit sem acordo. A data final para o Brexit – como é conhecido o processo para retirar o Reino Unido da União Europeia – é 31 de outubro. Na Itália, por sua vez, o Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático fecharam uma aliança para formar um novo governo de coalizão, após o recente colapso do pacto anterior entre o M5S e o Liga.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro dia consecutivo, graças uma perspectiva positiva de investimentos de empresas locais. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,10% em Sydney, a 6.507,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

