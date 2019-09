Bolsas asiáticas fecham mistas, de olho em comércio e com realização de lucros

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, em meio a esperanças de que Estados Unidos e China possam resolver sua disputa comercial em breve.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que um acordo comercial entre Washington e Pequim poderá ocorrer mais cedo “do que se pensa”. As duas maiores potências econômicas globais estão desde meados do ano passado engajadas numa guerra comercial que vem prejudicando os mercados financeiros e comprometendo a perspectiva de crescimento da economia mundial.

Apesar do tom positivo de Trump, o pregão de hoje das bolsas chinesas foi marcado por realização de lucros, antes de um feriado nacional de uma semana que começará em 1º de outubro. O índice Xangai Composto recuou 0,89%, a 2.929,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda ainda mais expressiva, de 2,51%, a 1.597,72 pontos.

“Para evitar incertezas, os fundos vão vender (ações) e embolsar seu dinheiro”, comentou o China Securities Journal em sua página na internet.

Por outro lado, o índice japonês Nikkei subiu 0,13% em Tóquio, a 22.048,24 pontos, impulsionado por ações de montadoras e de siderúrgicas. Ontem, Trump também anunciou um acordo comercial preliminar entre EUA e Japão.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,37% em Hong Kong, a 26.041,93 pontos, e o sul-coreano Kospi teve leve alta de 0,05% em Seul, a 2.074,52 pontos, mas o Taiex registrou baixa marginal de 0,02% em Taiwan, a 10.871,99 pontos.

Quando a maioria das bolsas asiáticas já havia encerrado os negócios, o Ministério de Comércio chinês anunciou que Pequim concordou em comprar “grandes volumes” de soja e de carne de porco dos Estados Unidos, sem especificar quantidades ou valores. Segundo o porta-voz do ministério, Gao Feng, autoridades de ambos os países vêm mantendo contato próximo para discutir detalhes das negociações comerciais que serão retomadas em Washington em outubro.

Investidores da região também continuam atentos ao cenário político dos EUA. Na terça-feira (24), a Câmara dos Deputados americana abriu um inquérito para possível impeachment do presidente Trump, suspeito de ter usado sua influência para perseguir Joe Biden, que é pré-candidato à presidência em 2020.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pela terceira sessão consecutiva, com amplas perdas em quase todos os setores. O S&P/ASX 200 caiu 0,49% em Sydney, a 6.677,60 pontos. Com informações da Associated Press.