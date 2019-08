Bolsas asiáticas fecham mistas, após Fed deixar futuro de juros em aberto

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deixar em aberto o futuro das taxas de juros americanas.

Em ata de política monetária divulgada ontem, o Fed reiterou que o corte de juros anunciado no fim de julho foi um “ajuste de meio de ciclo” e não necessariamente o início de um nova era de relaxamento. O Fed manteve o tom cauteloso, apesar de estar sofrendo forte pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir juros de forma mais agressiva.

Trump também vem fazendo graves críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell, que nesta sexta discursará em simpósio anual promovido pela instituição a partir de hoje em Jackson Hole, em Wyoming (EUA). Segundo Trump, o Fed precisa “acordar” e cortar juros para garantir forte crescimento da economia americana.

Enquanto isso, continuam as incertezas em torno das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que poderão ser retomadas em setembro.

O índice japonês Nikkei teve alta marginal hoje em Tóquio, de 0,05%, a 20.628,01 pontos. Na China, o Xangai Composto subiu 0,11%, a 2.883,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,40%, a 1.578,91 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,84% em Hong Kong, a 26.048,72 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,69% em Seul, a 1.951,01 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, enquanto o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com ligeiro ganho de 0,04%, a 10.529,78 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, favorecida por ações de petrolíferas, que divulgaram balanços melhores do que o esperado, e também de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 registrou alta de 0,29% em Sydney, a 6.501,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.