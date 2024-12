Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa; em 2024, Nikkei salta 19% e Kospi cai 9,6%

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 30/12/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, em um ambiente de liquidez restrita antes do feriado do ano-novo.

No último pregão de 2024, o Nikkei caiu 0,96% em Tóquio, a 39.894,54 pontos, pressionado por ações do setor automotivo e de tecnologia. Ao longo deste ano, porém, o índice japonês acumulou valorização de mais de 19%.

Em Seul, o Kospi recuou 0,22%, a 2.399,49 pontos, também na última sessão do ano, em meio à crise política na Coreia do Sul e após o acidente aéreo mais grave do país em quase três décadas, que matou 179 pessoas e fez a ação da Jeju Air tombar 8,65% e atingir mínima histórica. Em 2024, o índice sul-coreano teve queda de 9,6%.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng cedeu 0,24% em Hong Kong, s 20.041,42 pontos, no penúltimo pregão do ano, em meio a preocupações sobre possíveis tarifas a produtos chineses no segundo governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, enquanto o Taiex perdeu 0,37% em Taiwan, s 23.190,20 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única, com investidores à espera de novos dados de atividade (PMIs) para avaliar a força da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,21%, a 3.407,33 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,32%, a 2.008,49 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, à medida que o S&P/ASX 200 recuou 0,32% em Sydney, a 8.235,00 pontos, interrompendo uma sequência de três sessões de ganhos.

