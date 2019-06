Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa, antes de feriado na China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, na véspera de um feriado que manterá os mercados da China, de Hong Kong e de Taiwan fechados amanhã.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto recuou 1,17%, a 2.827,80 pontos, e o menos líquido Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 2,08%, a 1.463,70 pontos. Ao longo da semana, o Xangai e o Shenzhen acumularam perdas de 2,4% e 4,5%, respectivamente, em meio a preocupações com o impasse nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos.

O japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,01%, a 20.774,04 pontos, pressionado pela valorização do iene frente ao dólar durante a madrugada. O Taiex, por sua vez, cedeu 0,50% em Taiwan, a 10.409,30 pontos, encerrando a semana com queda de 0,85%. Em Seul, não houve negócios devido a um feriado na Coreia do Sul.

A exceção hoje foi a Bolsa de Hong Kong, que teve alta de 0,26% no Hang Seng, a 26.965,28 pontos, garantindo valorização de 0,2% na semana.

O tom negativo prevaleceu na Ásia apesar de as bolsas de Nova York terem acumulado fortes ganhos nos dois últimos pregões, diante da crescente expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terá de cortar juros nos próximos meses para sustentar a economia americana com o recente agravamento das tensões comerciais.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela terceira sessão consecutiva, impulsionada por ações ligadas ao setor imobiliário e a consumo. O índice S&P/ASX avançou 0,39% em Sydney, a 6.383,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.