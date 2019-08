Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, de olho em EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, um dia após a China sugerir que está mais interessada em negociar com os Estados Unidos do que prolongar a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O porta-voz do Ministério de Comércio da China, Gao Feng, disse ontem que Pequim quer resolver sua disputa comercial com Washington de forma “calma”, indicando que os chineses desejam dialogar. Ele afirmou também que as medidas de retaliação adotadas pelo lado chinês a tarifas anunciadas pelos EUA já “são suficientes”.

No Japão, o índice Nikkei subiu 1,19% hoje, a 20.704,37 pontos, impulsionado por ações do setor de eletrônicos e de corretoras.

Na capital sul-coreana, Seul, o Kospi avançou 1,78%, a 1.967,79 pontos, favorecido por papéis de fabricantes de eletrônicos, de montadoras e do setor químico.

No fim da noite de ontem, o banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 1,5%, após cortá-la no mês passado pela primeira vez em três anos. Para a Capital Economics, o BC sul-coreano provavelmente voltará a reduzir juros em algum momento do quarto trimestre.

Na China, por outro lado, o dia foi de perdas. O Xangai Composto recuou 0,16%, a 2.886,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,74%, a 1.579,25 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta marginal de 0,08% em Hong Kong, a 25.724,73 pontos, enquanto o Taiex garantiu valorização expressiva em Taiwan, de 1,49%, a 10.618,05 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve um pregão sólido, ajudada pelo bom desempenho de grandes bancos domésticos e de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 1,49% em Sydney, a 6.604,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.