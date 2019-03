Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta com Fed “paciente”

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) confirmar expectativas de que será paciente e manterá o aperto monetário em suspenso em meio a incertezas globais.

Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,35% hoje, a 3.101,46 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto, formado por empresas menores, avançou 0,77%, a 1.697,49 pontos.

Como se previa, o Fed manteve ontem seus juros básicos na faixa de 2,25% a 2,50%. Mas o BC americano também sinalizou que não irá elevar juros até o fim de 2019, diante de sinais de desaceleração da economia global e de outros fatores de preocupação, como tensões comerciais e o Brexit, como é conhecido o processo para que o Reino Unido se retire da União Europeia. Há apenas três meses, o Fed previa dois aumentos de juros neste ano.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,36% em Seul, a 2.184,88 pontos, e o Taiex subiu 0,55% em Taiwan, a 10.609,55 pontos, mas o Hang Seng caiu 0,85% em Hong Kong, a 29.071,56 pontos, numa virada que veio nos negócios da tarde com o fraco desempenho de ações de tecnologia e do setor imobiliário.

No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

Quando os pregões chineses já haviam se encerrado, o Ministério de Comércio da China anunciou que o Representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, irão visitar Pequim nos próximos dias 28 e 29 para uma nova rodada de negociações comerciais. No começo de abril, sem data definida, será a vez de o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, visitar Washington para prosseguir com o diálogo comercial, acrescentou o ministério.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que as tarifas de Washington impostas a produtos chineses podem continuam em vigor por um “período de tempo substancial”. Trump também comentou, porém, que Washington e Pequim estão caminhando no sentido de fechar “um bom acordo”.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta marginal, favorecida por ações de petrolíferas. O S&P/ASX teve ligeiro ganho de 0,03% em Sydney, a 6.127,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.