Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, após perdas com petróleo

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, revertendo o movimento de queda predominante dos últimos dois dias, que foram marcados pelo agravamento da turbulência nos mercados de petróleo, tendo como pano de fundo as incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,60% hoje, a 2.843,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,05%, a 1.771,80 pontos.

Nos pregões recentes, os mercados globais foram pressionados pelo petróleo, cujas cotações atingiram os menores níveis desde o fim do século passado à medida que o coronavírus dizimou a demanda pela commodity.

Na segunda-feira, o petróleo foi negociado abaixo de US$ 0 pela primeira vez na história, com investidores liquidando o contrato do WTI para maio – que venceu ontem – para evitar a entrega física. Ontem, o WTI para junho fechou no menor patamar desde 1999. Nesta madrugada, foi a vez de o Brent tocar o menor valor desde 1999.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,89% em Seul nesta quarta, a 1.896,15 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,42% em Hong Kong, a 23.893,36 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,19% em Taiwan, a 10.307,74 pontos. Na Coreia do Sul, a bolsa se recuperou no fim da sessão, depois de o governo anunciar um novo pacote fiscal com o objetivo de aliviar os danos ligados ao coronavírus.

Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,74% em Tóquio, a 19.137,95 pontos, pressionado por ações dos setores de eletrônicos e varejista.

Na Oceania, o mercado australiano ficou praticamente estável, uma vez que o desempenho positivo de grandes bancos domésticos compensou a fraqueza exibida por petrolíferas. Em Sydney, o S&P/ASX 200 terminou o dia em 5.221,20 pontos, com queda marginal de 0,10 ponto em relação a ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.