Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, à espera de discurso de Powell

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, à espera de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, mas ainda digerindo também recentes evidências de que países da região enfrentam uma segunda onda de casos de coronavírus.

Na China continental, o dia foi de ganhos modestos, com destaque positivo para ações do setor de saúde. O índice Xangai Composto subiu 0,22%, a 2.898,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,67%, a 1.822,85 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,49% em Tóquio, a 20.267,05 pontos, pressionado por ações de siderúrgicas e de montadoras, enquanto o Hang Seng recuou 0,27% em Hong Kong, a 24.180,30 pontos, influenciado pelo fraco desempenho de papéis de operadoras de cassinos com sede em Macau.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,95% em Seul, a 1.940,42 pontos, com a ajuda dos setores químico, de biotecnologia e varejista, enquanto o Taiex assegurou ganho de 0,54% em Taiwan, a 10.938,27 pontos.

Investidores vão ficar atentos, a partir das 10h (de Brasília), a um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em meio a uma crescente especulação de que o BC americano poderá vir a adotar juros negativos, como parte de sua estratégia para combater os efeitos da pandemia de coronavírus. Atualmente, o Fed mantém seu juro básico numa faixa de 0% a 0,25%.

Continuam no radar, porém, sinais de que alguns países asiáticos, incluindo China e Coreia do Sul, vêm enfrentando uma nova onda de infecções por covid-19 após a reversão parcial de medidas de isolamento.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças a mineradoras e aos setores de telecomunicações e saúde. O S&P/ASX 200 avançou 0,35% em Sydney, a 5.421,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.