Bolsas asiáticas fecham em baixa, mas estímulos contra vírus limitam perdas

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, à medida que crescem temores de que as medidas restritivas motivadas pela pandemia de coronavírus possam se estender por meses, embora os mercados tenham apagado parte das perdas perto do fim dos negócios em meio a um salto do índice acionário da Austrália, o principal da Oceania.

Na China continental, as bolsas ficaram no vermelho apesar de um novo corte de juros pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país. O Xangai Composto caiu 0,90%, a 2.747,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,11%, a 1.657,55 pontos.

Em mais uma tentativa de reanimar a economia da China, onde o coronavírus teve origem, o PBoC reduziu a taxa de juros de operações de recompras (repo) reversas com prazo de sete dias, de 2,4% para 2,2%, ao fazer uma injeção de liquidez de 50 bilhões de yuans (US$ 7,05 bilhões) no sistema financeiro. O último corte dessa taxa havia ocorrido em 3 de fevereiro.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve queda de 1,57% em Tóquio, a 19.084,97 pontos, enquanto o Kospi ficou praticamente estável em Seul, com baixa marginal de 0,04%, a 1.717,12 pontos, após notícia de que o governo da Coreia do Sul planeja um novo orçamento suplementar para combater os efeitos do coronavírus, o Hang Seng recuou 1,32% em Hong Kong, a 23.175,11 pontos, e o Taiex caiu 0,72% em Taiwan, a 9.629,43 pontos.

As perdas na região asiática chegaram a ser maiores nas primeiras horas de negócios, após o presidente dos EUA, Donald Trump, decidir ontem estender por mais 30 dias as medidas de distanciamento social para controlar o avanço do coronavírus no país, até o fim de abril. A bolsa japonesa, por exemplo, caiu mais de 4% na primeira metade do pregão.

O movimento de desvalorização, no entanto, perdeu força após notícias sobre novos incentivos fiscais na Coreia do Sul e também na Austrália. O governo australiano anunciou hoje estímulos econômicos adicionais de 130 bilhões de dólares australianos (US$ 80,09 bilhões), na forma de subsídios salariais, para manter trabalhadores empregados durante a crise gerada pelo coronavírus.

Em reação ao novo pacote australiano, o índice S&P/ASX 200 saltou 7% em Sydney, encerrando a sessão a 5.181,40 pontos.

Os últimos dados da Universidade Johns Hopkins mostram que o coronavírus já infectou mais de 720 mil pessoas e causou quase 34 mil mortes no mundo. Com informações da Dow Jones Newswires.