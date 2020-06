Bolsas asiáticas fecham em baixa, influenciadas por múltiplos fatores negativos

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa significativa nesta quinta-feira, reagindo a uma série de fatores negativos, que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, em especial nos EUA, projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e tensões comerciais entre americanos e europeus. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan não operaram hoje devido a feriados.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,22% em Tóquio hoje, a 22.259,79 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi sofreu queda mais expressiva em Seul, de 2,27%, a 2.112,37 pontos.

Na últimas semanas, investidores vêm acompanhando a disseminação da covid-19 nos EUA, que voltou a ganhar força em meio à reabertura da economia local.

Além disso, o governo americano ameaçou ontem impor tarifas adicionais a US$ 3,1 bilhões em exportações da União Europeia e do Reino Unido, como parte de uma longa disputa entre Washington e Bruxelas por causa de subsídios concedidos para a fabricação de aviões.

Para completar o quadro negativo, o FMI reduziu ontem sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) global em 2020, de contração de 3% para um tombo de 4,9%, como resultado da crise do coronavírus.

Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada pelos mesmos fatores desfavoráveis, e o S&P/ASX 200 caiu 2,48% em Sydney, a 5.817,70 pontos, registrando seu pior desempenho em duas semanas. Com informações da Dow Jones Newswires.

