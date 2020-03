Bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada e Sydney entra em “bear market”

Após a recuperação de ontem, as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta quarta-feira, mantendo o padrão de volatilidade das últimas semanas, enquanto investidores acompanham os desdobramentos da epidemia de coronavírus e possíveis medidas de estímulos por governos e bancos centrais.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 2,27% em Tóquio hoje, a 19.416,06 pontos, atingindo o menor nível em 14 meses, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,78% em Seul, a 1.908,27 pontos, no menor patamar em quatro anos, o Hang Seng cedeu 0,63% em Hong Kong, a 25.231,61 pontos, e o Taiex registrou queda de 1% em Taiwan, a 10.893,75 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,94%, a 2.968,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite recuou 1,48%, a 1.859,40 pontos.

Ontem, o diretor do Conselho Econômico dos EUA, Larry Kudlow, disse que a equipe econômica ainda está trabalhando nos detalhes de novas medidas de estímulo fiscal destinadas a amenizar o impacto do coronavírus, mas comentou que o presidente Donald Trump gostaria que as folhas de pagamento dos trabalhadores ficassem isentas de impostos até o fim de 2020.

Na Oceania, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou um pacote adicional de 2,4 bilhões de dólares australianos (US$ 1,56 bilhão) para gastos com saúde, em meio à disseminação do coronavírus.

Apesar do pacote australiano, o índice ASX/200 caiu 3,6% hoje em Sydney, a 5.725,90 pontos, entrando em “bear “market”, ao acumular perdas superiores a 20% em relação a seu pico mais recente.

Quando a maioria das bolsas asiáticas já havia encerrado os negócios, o Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) anunciou um inesperado corte de 0,50 ponto porcentual em sua taxa básica, a 0,25%, também para lidar com os efeitos do coronavírus. Com informações da Dow Jones Newswires.