Bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada com tensões ligadas a Hong Kong

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, com investidores à espera de desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China após uma recente escalada nas tensões ligadas a Hong Kong.

O índice Hang Seng liderou as perdas hoje, com queda de 2,03% em Hong Kong, a 26.346,49 pontos. Pesou particularmente no pregão local a ação da gigante de tecnologia chinesa Tencent, que caiu 1,83%.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,61%, a 2.871,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou desvalorização de 0,30%, a 1.593,10 pontos.

Os negócios na Ásia estão pressionados desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu na quarta-feira (27) sancionar legislação do Congresso americano que apoia a onda de manifestações iniciada há cerca de seis meses em Hong Kong. Em reação ao gesto de Trump, a China prometeu tomar “contramedidas”.

Analistas temem o possível impacto do episódio de Hong Kong nas negociações sino-americanas que, segundo indicações recentes, caminhavam no sentido de um acordo comercial preliminar, ou “de fase 1”. No próximo dia 15, novas tarifas dos EUA sobre importações chinesas estão previstas para entrar em vigor.

As bolsas de Nova York voltam a operar hoje, após permanecerem fechadas na quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA. Nesta madrugada, os índices futuros dos mercados acionários de Wall Street mostraram clara tendência negativa.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,49% em Tóquio nesta sexta, a 23.293,91 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 1,45% em Seul, a 2.087,96 pontos, com ambos os índices pressionados por ações de tecnologia e do setor automotivo, e o Taiex registrou baixa de 1,10% em Taiwan, a 11.489,57 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o mau humor das asiáticas, e o S&P/ASX 200 caiu 0,26% em Sydney, a 6.846,00 pontos, após encerrar o pregão anterior na máxima histórica. Com informações da Dow Jones Newswires.