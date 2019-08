Bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada, com Hong Kong e EUA-China no radar

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, à medida que preocupações com a onda de manifestações em Hong Kong, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China e o cenário político na Argentina prejudicaram a demanda por ativos considerados mais arriscados, como ações.

O aeroporto de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, foi reaberto hoje depois de ter suas operações impedidas por um protesto ao longo da segunda-feira.

Hong Kong tem sido palco de manifestações há 10 fins de semana consecutivos. O que começou como um ato popular contra um projeto de lei que permitiria extradições para a China acabou se transformando no maior desafio da autoridade de Pequim sobre o território semiautônomo desde que seu controle foi devolvido aos chineses pelo Reino Unido em 1997.

O índice Hang Seng terminou os negócios desta terça em Hong Kong com expressiva queda de 2,1%, a 25.281,30 pontos. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,63%, a 2.797,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,69% a 1.498,63 pontos.

O sentimento na Ásia já estava fraco em meio a crescentes sinais de que Estados Unidos e China não vão conseguir resolver sua longa disputa comercial no curto prazo.

Investidores também estão atentos à Argentina, onde uma eleição prévia realizada no fim de semana mostrou a derrota do presidente Mauricio Macri para o candidato kirchnerista ao governo federal, Alberto Fernández, levando o peso argentino e a bolsa do país a despencar ontem.

Em Tóquio, o Nikkei voltou hoje de um feriado nacional no Japão com baixa de 1,11%, a 20.455,44 pontos. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,85% em Seul, a 1.925,83 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, enquanto o Taiex cedeu 1,05% em Taiwan, a 10.362,66 pontos. Ontem, a Coreia do Sul decidiu retirar do Japão a classificação de parceiro comercial preferencial.

Na Oceania, a bolsa da Austrália deu fim a uma série de quatro sessões positivas, pressionada por ações de bancos, petrolíferas e empresas ligadas a consumo e ao setor de saúde. O S&P/ASX 200 recuou 0,33% em Sydney, a 6.568,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.