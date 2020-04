Bolsas asiáticas fecham em baixa com temores persistentes gerados por coronavírus

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, influenciadas por persistentes temores gerados pelo avanço da pandemia de coronavírus e seu impacto na economia global.

Na China continental, o índice Xangai composto recuou 0,49%, a 2.783,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,80%, a 1.707,46 pontos.

A semana vai trazer uma série de indicadores chineses relevantes, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e a produção industrial e a balança comercial de março, que mostrarão o tamanho do estrago que o coronavírus fez na segunda maior economia do mundo.

Segundo o Ministério de Comércio da China, porém, tanto as exportações quanto as importações deram sinais de melhora em março, uma que o governo teve progressos no combate ao coronavírus e se esforçou para reiniciar a atividade econômica.

O coronavírus, que teve origem na cidade chinesa de Wuhan, já infectou mais de 1,8 milhão de pessoas mundialmente, causando mais de 112 mil mortes. Na semana passada, surgiram evidências de que a pandemia poderia estar se aproximando do pico nos Estados Unidos e na Europa.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve queda de 2,33% hoje em Tóquio, a 19.043,40 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,88% em Seul, a 1.825,76 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,57% em Taiwan, a 10.099,22 pontos. Na Coreia do Sul, o setor automotivo foi destaque negativo após relatos de que a Kia Motors (-4,8%) está considerando interromper a produção em algumas fábricas locais por causa de vendas fracas.

Investidores da região asiática também digerem um histórico acordo da Opep+ – grupo formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dez aliados, incluindo a Rússia – que prevê um corte adicional de 9,7 milhões de barris por dia (bpd) em sua produção até o fim de junho, num momento em que o coronavírus prejudica fortemente a demanda pela commodity.

Não houve negócios hoje em Hong Kong e na bolsa australiana, a principal da Oceania, em função do feriado da segunda-feira de Páscoa. Com informações da Dow Jones Newswires.