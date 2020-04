Bolsas asiáticas fecham em baixa com incerteza sobre tratamento para covid-19

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, influenciadas por dúvidas sobre a eficácia de um tratamento para o coronavírus.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,06% hoje, a 2.808,53 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,48%, a 1.736,93 pontos, ignorando uma decisão do banco central chinês (o chamado PBoC) de reduzir a taxa de juros da sua linha de crédito de médio prazo direcionada, de 3,15% para 2,95%.

O antiviral remdesivir, do laboratório americano Gilead Sciences, não produziu melhora em pacientes com covid-19, de acordo com documentos publicados por acidente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e revelados ontem pelo jornal britânico Financial Times.

A notícia do FT pesou ontem nas bolsas de Nova York, que acabaram fechando sem direção única e perto da estabilidade.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve queda de 0,86% hoje em Tóquio, a 19.262,00 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,61% em Hong Kong, a 23.831,33 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,34% em Seul, a 1.889,01 pontos, e o Taiex caiu 0,18% em Taiwan, a 10.347,36 pontos.

Na Oceania, por outro lado, a bolsa australiana ficou no azul, ajudada por petrolíferas, cujas ações subiram em linha com a recuperação das cotações do petróleo nos últimos dias. O S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney, a 5.242,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.