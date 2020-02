Bolsas asiáticas fecham em baixa com coronaavírus, lideradas pela sul-coreana

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, em meio a crescentes temores com a disseminação do coronavírus, que teve origem na China, mas começa a se espalhar com mais força por outros países, como Coreia do Sul, Itália e Irã.

A situação do coronavírus é particularmente preocupante na Coreia do Sul, que hoje divulgou mais um salto no número de casos da doença, de 231, que eleva o total acumulado para 833. Já o número de mortos por coronavírus na Coreia chega a sete. Com o avanço da epidemia, o governo sul-coreano elevou seu alerta para o coronavírus ao maior nível possível.

Na China, foram relatados mais 409 novos casos e 150 mortes. Com a atualização, o total de casos confirmados no país desde o início do surto atingiu 77.150, com 2.592 mortes.

O índice acionário sul-coreano Kospi liderou as perdas na Ásia hoje, encerrando o pregão com queda de 3,87% em Seul, a 2.079,04 pontos.

Em outras partes da Ásia, o chinês Xangai Composto recuou 0,28%, a 3.031,23 pontos, o Hang Seng caiu 1,79% em Hong Kong, a 26.820,88 pontos, e o Taiex cedeu 1,30% em Taiwan, a 11.534,87 pontos. No Japão, um feriado local manteve a Bolsa de Tóquio fechada.

Exceção, o Shenzhen Composto – que é composto por empresa chinesas de menor valor de mercado – avançou 1,36%, a 1.933,36 pontos.

Como já havia sinalizado na semana passada, a China decidiu hoje adiar a reunião de cúpula anual do Congresso Nacional do Povo, que estava prevista para começar dia 5 de março.

Na Oceania, a bolsa australiana registrou hoje sua maior perda do ano em um único pregão. O S&P/ASX 200 caiu 2,25% em Sydney, a 6.978,30 pontos, eliminando num único dia os ganhos acumulados em quase três semanas.