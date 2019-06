Bolsas asiáticas fecham em baixa, com comércio e riscos geopolíticos no radar

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, com a cautela dominando os negócios antes da reunião entre os líderes dos Estados Unidos e da China, no final da semana, e em meio a riscos geopolíticos ligados ao Oriente Médio.

Investidores aguardam com ansiedade o encontro entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, às margens da cúpula do G20 que acontece em Osaka, no Japão, a partir de sexta-feira (28). A expectativa é que Trump e Xi tentem reverter o atual impasse nas discussões comerciais bilaterais.

Antes da reunião, autoridades graduadas das duas potências econômicas irão manter comunicações sobre questões comerciais e econômicas, segundo a agência estatal chinesa Xinhua. Ontem, o vice-premiê chinês Liu He conversou por telefone com o representante comercial americano, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Hong Kong teve o pior desempenho na Ásia hoje, com queda de 1,15% no Hang Seng, a 28.185,98 pontos. Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,87%, a 2.982,07 pontos, enquanto o menos líquido Shenzhen Composto caiu 0,99%, a 1.560,46 pontos. Em Xangai, ações financeiras tiveram fortes perdas após relatos da imprensa americana de que alguns bancos chineses teriam ajudado a violar sanções dos EUA contra a Coreia do Norte.

A escalada das tensões no Oriente Médio também influenciou os mercados asiáticos. No Japão, o Nikkei terminou o pregão em baixa de 0,43%, a 21.193,81 pontos, à medida que o iene atingiu durante a madrugada os maiores níveis ante o dólar desde o começo do ano depois de o Irã afirmar que as novas sanções impostas ontem pelos Estados Unidos ao regime iraniano significam o “fechamento permanente” da via diplomática entre Teerã e Washington. As sanções foram em retaliação ao abatimento de um drone americano por um míssil iraniano na semana passada.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi cedeu 0,22% em Seul, a 2.121,64 pontos, depois de acumular ganhos em quatro das últimas cinco sessões, e o Taiex caiu 0,67% em Taiwan, a 10.706,72 pontos, pressionado por papéis de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o dia em leve baixa, influenciada por ações de concessionárias públicas e de tecnologia. O S&P/ASX 200 recuou 0,11% em Sydney, a 6.658,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.