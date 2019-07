Bolsas asiáticas fecham em alta modesta, à espera de dados de emprego dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em alta moderada nesta sexta-feira, com investidores à espera dos últimos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que podem trazer sinais mais claros sobre a trajetória dos juros básicos da maior economia do mundo.

Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,19% hoje, a 3.011,06 pontos, e o menos líquido Shenzhen Composto avançou 0,63%, a 1.601,20 pontos.

O japonês Nikkei, por sua vez, teve alta de 0,20% em Tóquio, a 21.746,38 pontos, encerrando a semana com valorização de 2,21%.

O dia foi de leves ganhos também em Seul, onde o sul-coreano Kospi se valorizou 0,09%, a 2.110,49 pontos, e em Taiwan, com alta idêntica de 0,09% do Taiex, a 10.785,73 pontos. O Hang Seng foi exceção, com ligeira baixa de 0,07% em Hong Kong, a 28.774,83 pontos.

Os negócios na Ásia ficaram contidos antes da divulgação do relatório de emprego dos EUA – o chamado “payroll” -, que é crucial para determinar o rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Um payroll mais fraco do que o esperado tende a consolidar apostas de que o Fed cortará juros já na reunião deste mês. Os dados, referentes a junho, serão publicados às 9h30 (de Brasília).

Já o desenrolar do conflito comercial entre EUA e China permanece no radar. A expectativa é que autoridades dos dois países façam contato telefônico na próxima semana e marquem reuniões para a retomada “cara a cara” das negociações comerciais, que estão suspensas desde o início de maio. No último fim de semana, os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, concordaram em não penalizar mais produtos do comércio bilateral com tarifas.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu 0,50% nesta sexta, com o índice S&P/ASX 200 fechando a 6.751,30 pontos, graças mais uma vez ao bom desempenho de ações de grandes bancos domésticos. Com informações da Dow Jones Newswires.