Bolsas asiáticas fecham em alta, mantendo otimismo com retomada econômica

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, dando continuidade ao movimento dos três pregões anteriores, ainda sustentadas por otimismo em relação ao processo de reabertura econômica após o choque do coronavírus e por expectativas de estímulos adicionais.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,36% em Tóquio hoje, a 22.695,74 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,17% em Hong Kong, a 24.366,30 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,19% em Seul, a 2.151,18 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,65% em Taiwan, a 11.393,23 pontos.

A gradual retirada de medidas de bloqueio motivadas pela covid-19 em várias partes do mundo vem alimentando o apetite por risco na Ásia.

Além disso, investidores locais aguardam eventuais estímulos adicionais, seja no âmbito monetário ou fiscal. Nas próximas horas, há expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) amplie um de seus programas de compra de ativos, como parte de uma agressiva estratégia para combater os efeitos do coronavírus. Ontem, o governo da Coreia do Sul propôs um orçamento suplementar, equivalente a cerca de US$ 29 bilhões, com o mesmo propósito.

Já na China continental, os mercados ficaram sem direção única nesta quinta. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,28%, a 1.852,54 pontos, mas o Xangai Composto teve leve baixa de 0,14%, a 2.919,25 pontos, após decisão do governo dos EUA de barrar voos comerciais da China a partir do dia 16.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante na Ásia, e o S&P/ASX avançou 0,84% em Sydney, a 5.991,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.