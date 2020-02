Bolsas asiáticas fecham em alta generalizada pelo 2º dia consecutivo

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, reduzindo perdas que acumularam em meio a preocupações com a epidemia de coronavírus. Hoje, o Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) não atuou no mercado aberto, após fazer agressivas injeções no sistema financeiro nos últimos dois dias.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,25%, a 2.818,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,48%, a 1.678,64 pontos.

Nos primeiros dois dias da semana, o PBoC injetou um total de 1,7 trilhão de yuans (cerca de US$ 242 bilhões) no sistema bancário, numa tentativa de acalmar o pânico gerado pela propagação do coronavírus, que já matou quase 500 pessoas na China e ao menos outras duas fora do país asiático. Nesta quarta, o BC chinês optou por não fornecer mais liquidez.

Apesar do momento de recuperação das ações na Ásia, analistas ponderam os possíveis impactos econômicos do coronavírus. O UBS, por exemplo, reduziu sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China para este ano, de 6% para 5,4%, em função da epidemia.

Pesquisa da IHS Markit em parceria com a Caixin Media mostra desaceleração da atividade na China. O chamado índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços chinês recuou de 52,5 em dezembro para 51,8 em janeiro, atingindo o menor nível em três meses. Já o PMI composto da China, que abrange serviços e o setor industrial, caiu de 52,6 para 51,9 no mesmo período, tocando o patamar mais baixo em quatro meses. As quedas acima da marca de 50 sugerem expansão mais fraca da atividade na segunda maior economia do mundo.

Em outras partes da região asiática, o índice japonês Nikkei teve alta de 1,02% em Tóquio hoje, a 23.319,56 pontos, com destaque para ações de eletrônicos e da indústria de videogames, enquanto o Hang Seng se valorizou 0,42% em Hong Kong, a 26.786,74 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,36% em Seul, a 2.165,63 pontos, com a ajuda de papéis de tecnologia e do setor químico, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,15% em Taiwan, a 11.573,62 pontos.

Na Oceania, o tom foi igualmente positivo na bolsa australiana, e o índice S&P/ASX 200 avançou 0,39% em Sydney, a 6.976,10 pontos, graças a ações de grandes mineradoras e de tecnologia. Com informações da Dow Jones Newswires.