Bolsas asiáticas fecham em alta, de olho em EUA-China e após PBoC cortar juros

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, favorecidas por sinais de que Estados Unidos e China caminham no sentido de fechar um acordo comercial preliminar e após Pequim reduzir uma importante taxa de juros pela primeira vez desde 2015.

No sábado (16), o vice-primeiro-ministro chinês Liu He teve uma conversa telefônica “construtiva” com o Representante Comercial americano, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, sobre as preocupações de cada lado referentes à chamada “fase 1” de um acordo comercial bilateral e concordaram manter “comunicação próxima”, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

No fim da semana passada, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, já havia dito que as duas maiores potências econômicas globais estavam se aproximando de um entendimento.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,62% hoje, a 2.909,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,72%, a 1.617,19 pontos.

A valorização nos mercados chineses veio também depois de o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciar que cortou os juros para operações de recompra reversa de sete dias, de 2,55% para 2,50%, na primeira redução da taxa desde outubro de 2015 e em mais uma tentativa de conter a desaceleração da economia doméstica.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,49% em Tóquio, a 23.416,76 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,35% em Hong Kong, a 26.681,09 pontos, e o Taiex subiu 0,64% em Taiwan, a 11.599,78 pontos. Exceção, o sul-coreano Kospi terminou o pregão em Seul em baixa marginal de 0,07%, a 2.160,69 pontos, em dia de realização de lucros.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,40% em Sydney, a 6.766,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.