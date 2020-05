Bolsas asiáticas fecham em alta, com esperança renovada de vacina para covid-19

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, impulsionadas por expectativas renovadas de que surja um tratamento para o coronavírus.

O apetite por risco na Ásia ganhou força após a empresa americana de biotecnologia Novavax anunciar ontem que vai começar o primeiro estudo em humanos de sua vacina experimental contra a covid-19. A vacina é uma de pelo menos dez que estão atualmente sendo testadas ao redor do mundo.

A esperança de uma cura vem num momento em que a covid-19 já infectou mais de 5,4 milhões de pessoas globalmente, causando ao menos 344 mil mortes, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

O índice acionário japonês Nikkei liderou os ganhos na região hoje, com alta de 2,55%, a 21.271,17 pontos, um dia após o governo do Japão remover o estado de emergência que havia sido declarado em função da pandemia de coronavírus em Tóquio e em quatro outras áreas, pondo fim à imposição de restrições no território nacional.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,01%, a 2.846,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,21%, a 1.789,52 pontos.

Entre outros mercados asiáticos, o Hang Seng se valorizou 1,88% em Hong Kong, a 23.384,66 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ganho de 1,76% em Seul, a 2.029,78 pontos, e o Taiex subiu 1,16% em Taiwan, a 10.997,21 pontos.

A onda de bom humor deixou temporariamente de lado preocupações com crescentes tensões entre EUA e China, que voltaram a se desentender depois que Pequim ameaçou impor uma nova lei de segurança nacional a Hong Kong na semana passada.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o movimento da Ásia e terminou o pregão com alta vigorosa. O S&P/ASX 200 avançou 2,93% em Sydney, a 5.780,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.