Bolsas asiáticas fecham em alta após novos sinais de recuperação da China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, após dados de atividade positivos da China ajudarem a distrair os investidores das tensões entre chineses e americanos em torno de Hong Kong.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,78% hoje, a 2.984,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,88%, a 1975,52 pontos.

Números oficiais de Pequim sugerem que a economia chinesa, a segunda maior do mundo, está se recuperando em ritmo mais rápido do que se esperava do choque do coronavírus. O índice de gerentes de compras (PMI, pela sigla em inglês) do setor industrial chinês subiu de 50,6 em maio para 50,9 em junho, contrariando expectativas de queda, tocando o maior patamar em três meses e mostrando expansão um pouco mais forte da manufatura. Já o PMI de serviços da China foi de 53,6 para 54,4 no mesmo período, atingindo o maior nível em sete meses.

Os PMIs favoráveis ajudaram a reduzir o impacto de outra notícia da China. O Parlamento chinês aprovou hoje uma polêmica nova lei de segurança nacional para Hong Kong, num gesto que tende a agravar as já tensas relações com os EUA. Em meio aos atritos entre Washington e Pequim, o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, anunciou ontem que o status especial de Hong Kong foi revogado.

Em outras partes da Ásia, o índice acionário japonês Nikkei teve alta de 1,33% em Tóquio hoje, a 22.288,14 pontos, impulsionado por ações do segmento de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,71% em Seul, ajudado por papéis de fabricantes de cosméticos, o Hang Seng avançou 0,52% em Hong Kong, a 24.427,19 pontos, e o Taiex se valorizou 0,68% em Taiwan, a 11.621,24 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul após o vice-presidente do RBA – como é conhecido o banco central do país -, Guy Debelle, dizer que a economia doméstica vai precisar de considerável suporte por um longo período ainda em meio à pandemia de coronavírus. O S&P/ASX 200 terminou o pregão em Sydney com alta de 1,43%, a 5.897,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

