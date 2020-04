Bolsas asiáticas fecham em alta após comércio chinês melhor do que o esperado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, na esteira de dados melhores do que o esperado da balança comercial chinesa e à medida que alguns países se preparam para começar a reverter medidas de restrição adotadas em função da pandemia do novo coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,59% hoje, a 2.827,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,22%, a 1.745,42 pontos.

Em março, quando a China começou a reativar sua economia após semanas de quarentena para conter o avanço do coronavírus, tanto suas exportações quanto importações caíram bem menos do que analistas estimavam. Na quinta-feira (16), estão previstos mais indicadores chineses relevantes, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e números de produção industrial e vendas no varejo do mês passado.

Na Europa, países como Itália e Espanha estão se mobilizando para levantar algumas das restrições impostas por causa do coronavírus, uma vez que os números de casos e mortes pela covid-19 vêm dando sinais de desaceleração.

Já nos EUA, o presidente Donald Trump, disse ontem que seu governo está muito perto de concluir um plano para reabrir a economia americana, visto que o coronavírus aparentemente também se aproxima de seu pico no país.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei saltou 3,13% em Tóquio hoje, a 19.638,81 pontos, impulsionado por ações dos setores de eletrônicos e varejista, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,72% em Seul, a 1.857,08 pontos, e o Taiex registrou alta de 2,31% em Taiwan, a 10.332,94 pontos. Na Bolsa de Hong Kong, que retomou operações após o feriado de Páscoa que se estendeu até ontem, o Hang Seng subiu 0,56%, a 24.435,40 pontos.

Na Oceania, o mercado australiano também só retornou hoje do feriado de Páscoa e o índice S&P/ASX 200 se valorizou 1,87% em Sydney, a 5.488,10 pontos, atingindo seu maior patamar desde 13 de março. Com informações da Dow Jones Newswires.