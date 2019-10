Bolsas asiáticas caem majoritariamente com nova preocupação comercial no radar

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, influenciadas por um novo foco de tensões comerciais, desta vez envolvendo os Estados Unidos e a União Europeia.

Ontem, os EUA anunciaram que vão impor tarifas a bilhões de dólares em exportações da UE, após a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizar a Casa Branca a adotar medidas retaliatórias contra o bloco devido a sua prática de conceder subsídios à Airbus.

O novo desdobramento na frente comercial vem num momento em que Estados Unidos e China se preparam para retomar negociações em Washington, provavelmente no próximo dia 10, para tentar resolver a disputa comercial bilateral que se arrasta desde meados do ano passado e tem pesado no desempenho da economia global.

Nos últimos dias, indicadores fracos de manufatura e empregos dos EUA também ajudaram a reavivar temores sobre a possibilidade de uma recessão econômica mais adiante.

O índice acionário japonês Nikkei sofreu um tombo de 2,01% em Tóquio hoje, a 21.341,74 pontos, e o Taiex caiu 0,66% em Taiwan, a 10.875,91 pontos, mas o Hang Seng registrou modesta alta de 0,26% em Hong Kong, a 26.110,31 pontos, ajudado por ações dos setores de jogos eletrônicos e imobiliário.

Na China continental, os mercados permanecem fechados devido ao feriado da “semana dourada”, que se estenderá até dia 7. Já na Coreia do Sul, um feriado local manteve a Bolsa de Seul fechada nesta quinta.

Na Oceania, a bolsa australiana teve forte queda, mais uma vez influenciada por papéis de grandes bancos domésticos e de mineradoras. O S&P/ASX 200 recuou 2,21% em Sydney, a 6.493,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.