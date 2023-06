Bolsa ‘menor que um grão de sal’ é vendida por mais de R$ 300 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/06/2023 - 0:27 Compartilhe

Uma bolsa minúscula medindo apenas 657 por 222 por 700 mícrons (ou menos de 0,03 polegadas de largura) foi vendida por mais de US$ 63.000 (R$ 300 mil) em um leilão online na quarta-feira (29).

Quase invisível ao olho humano, a bolsa verde-amarelada fluorescente é baseada em um design popular da Louis Vuitton – embora seja obra de um coletivo de arte de Nova York, não da própria marca de luxo.

Apelidando sua criação diminuta de “Bolsa Microscópica”, o grupo MSCHF do Brooklyn afirma que a bolsa é estreita o suficiente para passar pelo buraco de uma agulha e é menor que um grão de sal.

O objeto foi feito usando polimerização de dois fótons, uma tecnologia de fabricação usada para imprimir peças de plástico em microescala em 3D. Foi vendido junto com um microscópio equipado com um visor digital através do qual a bolsa pode ser visualizada.

Uma foto promocional mostra o design com mais detalhes, revelando o monograma “LV” exclusivo da Louis Vuitton. A bolsa parece ser baseada na bolsa OnTheGo da marca francesa, que atualmente é vendida em tamanho grande por entre US$ 3.100 e US$ 4.300.

A venda foi organizada pela Joopiter , uma casa de leilões online fundada pelo músico, produtor musical e designer americano Pharrell Williams. Embora Williams atualmente atue como diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton, o diretor criativo da MSCHF, Kevin Wiesner, disse anteriormente ao New York Times que o coletivo não pediu permissão a ele ou à grife francesa para usar seu logotipo ou design.

