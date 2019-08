Bolsa indiana fecha em forte alta, após pacote do governo

A principal bolsa da Índia – a de Mumbai – fechou em forte alta nesta segunda-feira, reagindo a um pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo indiano na última sexta-feira (23).

Índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, o S&P BSE Sensex subiu 2,16%, encerrando o pregão a 37.494,12 pontos, impulsionado por ações do setor financeiros, incluindo as do Yes Bank (+6,3%) e do Bajaj Finance (+4,7%).

O desempenho da bolsa indiana contrastou com o de outros mercados acionários da Ásia, que hoje tiveram fortes perdas em reação ao recente agravamento na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Fonte: Dow Jones Newswires.