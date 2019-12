Bolsa indiana fecha em baixa após RBI manter juro básico

A principal bolsa da Índia – a de Mumbai – fechou em baixa nesta quinta-feira, após o banco central do país decepcionar investidores mais cedo com a decisão de manter seu juro básico inalterado, em 5,15%. A maioria dos economistas previa que o RBI, como é conhecido o BC indiano, cortaria a taxa pela sexta vez este ano.

O S&P BSE Sensex, índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, migrou para território negativo após o anúncio do RBI e terminou o pregão de hoje com perdas de 0,2%, a 40.779,59 pontos.

O setor bancário foi destaque negativo em Mumbai. As ações do IndusInd Bank e do Yes Bank caíram 2,2% e 1,5%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.