Bolsa indiana fecha em alta de 3,2%, após medidas do RBI e PIB chinês

A Bolsa de Mumbai, a principal da Índia, fechou em alta robusta nesta sexta-feira, seguindo a tendência de outras bolsas asiáticas, após o banco central indiano (RBI) anunciar novas medidas para combater os efeitos da pandemia do coronavírus e dados mostrarem que a China sofreu contração menor do que se esperava no primeiro trimestre.

O S&P BSE Sensex, índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, subiu 3,22% hoje, a 31.588,72 pontos.