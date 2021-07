Bolsa fecha em alta de 1,56%, a 127.621,65 pontos, com ganho de 0,29% na semana

Os investidores retomaram as compras de ações nesta última sessão da semana, o que assegurou leve ganho de 0,29% para o Ibovespa no intervalo, vindo de três semanas em que havia acumulado perdas, embora discretas. Nesta sexta, o índice de referência da B3 mostrou dinamismo no meio da tarde, renovando máximas da sessão, que o colocaram no fechamento aos 127.621,65 pontos, em alta de 1,56%, em nível ainda abaixo do observado na quinta-feira, 24 de junho, quando havia encerrado aos 129.513,62 pontos – véspera da correção de 1,74% na última sexta-feira, de reação negativa à proposta do governo de tributar dividendos, que se conjugou ao longo desta semana com a acentuação da temperatura política em Brasília, em meio a apurações de corrupção na compra de vacinas.

Na máxima desta sexta, o Ibovespa chegou aos 127.672,40 pontos, saindo de mínima na abertura aos 125.666,79 pontos, correspondente ao fechamento do dia anterior, então no menor nível desde 28 de maio.

O giro desta sexta-feira ficou em R$ 30,3 bilhões. No ano, o índice da B3 avança 7,23%, acumulando ganho de 0,65% neste começo de julho, após três perdas diárias seguidas na virada do mês.

“Depois da turbulência por conta do cenário político brasileiro, que descolou o mercado brasileiro dos pares internacionais, tivemos um realinhamento hoje desde a manhã, com o S&P 500 vindo de seis altas, em renovação de recorde, com avanço de 14% no primeiro semestre. Este otimismo continua a refletir os indicadores e melhor rumo para a economia global”, diz Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos. Nesta sexta, não apenas o S&P 500 mas também Dow Jones e Nasdaq fecharam em novas máximas históricas.

“O Payroll de hoje, com os dados de junho, ajudou, com o dólar engatando baixa lá fora ante a elevação da taxa de desemprego nos Estados Unidos, apesar da geração de vagas acima do esperado no mês – o que mostra que o mercado de trabalho americano ainda não se recuperou da forma como o Federal Reserve espera, sinal visível também na evolução abaixo do esperado para o ganho salarial médio por hora trabalhada”, diz Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos. O conjunto da obra deste mais recente relatório sobre o emprego nos EUA sugere que o Fed tende a não ter tanta pressa em reavaliar os estímulos, avalia o analista.

Assim, ações com exposição à demanda externa e a preços globais, como Vale ON (+2,07%) e CSN ON (+3,78%), estiveram mais uma vez entre os destaques desta sexta-feira, também de recuperação para os bancos (Bradesco PN +2,40%, BB ON +1,10%), segmento que esteve entre os mais punidos pela proposta de taxação de rendimentos feita pelo governo. Na ponta do Ibovespa, Magazine Luiza fechou nesta sexta em alta de 4,59%, à frente de BTG (+4,34%) e Ultrapar (+4,24%). Na face oposta, Suzano cedeu 1,87%, Ecorodovias, 1,52%, e Marfrig, 0,98%. Em dia sem sinal único para o petróleo, Petrobras PN subiu 0,41% e a ON, 0,91%.

Veja também