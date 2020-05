Bolsa fecha em alta de 0,71%, aos 81.319,45 pontos, com exterior e petróleo

Em dia positivo no exterior, com o petróleo e os mercados de ações em alta nos EUA e na Europa, o Ibovespa retomou a linha de 81 mil pontos nesta quarta-feira, 20, após a moderada correção do dia anterior, quando havia cedido 0,56% no fechamento. Hoje, o principal índice da B3 encerrou o dia em alta de 0,71%, aos 81.319,45 pontos, ampliando os ganhos da semana a 4,85% e os do mês a 1,01%.

O início da semana foi promissor, com o Ibovespa tendo avançado na segunda-feira 4,69%, o maior ganho diário desde 6 de abril, atingindo, anteontem como agora, o maior nível de fechamento desde 29 de abril (83.170,80 pontos). No ano, o índice cede agora 29,68%. O giro financeiro da sessão de hoje totalizou R$ 22,6 bilhões, com o Ibovespa oscilando entre mínima de 80.739,61 e máxima de 82.290,49 pontos – o maior nível intradia desde 30 de abril, quando saiu de 83.169,34 pontos naquela abertura.

Nesta quarta-feira, os ganhos foram relativamente bem distribuídos entre commodities (Vale +0,11%), siderurgia (Usiminas +4,55%) e bancos (BB +2,51%), com destaque para as companhias aéreas Azul (+12,31%) e Gol (+8,84%), na ponta positiva do Ibovespa, após terem sido as duas que mais haviam caído ontem, enquanto as ações de varejo, por sua vez, entre as de melhor desempenho no dia anterior, cederam hoje terreno, realizando lucros, com Lojas Americanas em baixa de 3,49% e B2W, de 3,94%.

Empresas de setores que vinham surfando no dólar alto, como Suzano (-3,62%), Minerva (-3,24%) e Marfrig (-3,12%), também estiveram na ponta negativa do dia, com o dólar spot em baixa de 1,17%, a R$ 5,6890, acumulando até aqui perda de 2,57% na semana, mas ainda avançando 4,60% no mês.

Com o petróleo Brent para julho em alta de 3,17%, ou US$ 1,10, a US$ 35,75 por barril no fechamento da ICE, Petrobras PN e ON fecharam respectivamente em alta de 3,32% e 3,01%, em dia no qual a companhia anunciou aumento de 12% nos preços para as distribuidoras a partir de amanhã, na terceira elevação de maio, acompanhando a recuperação das cotações internacionais. O compromisso da China de trabalhar em conjunto com a Opep para estabilizar o mercado de petróleo estimulou os preços da commodity nesta sessão.

“Há dois aspectos importantes: este movimento em direção aos 81 mil pontos, após o índice ter permanecido bom tempo na faixa de 75 mil a 80 mil pontos, e a recuperação de ações arriscadas, que acumularam grandes perdas, como as de aéreas e turismo, refletindo maior apetite do investidor”, diz Matheus Soares, analista da Rico Investimentos. “Esta baixa observada nos últimos dias no dólar, aqui, pode já estar refletindo algum fluxo de entrada, na medida em que a Bolsa ficou muito barata para o estrangeiro”, acrescenta.