Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta semana; confira o calendário

Em agosto, o Bolsa Família beneficiará 21,14 milhões de famílias, 214 mil a mais do que em julho, com um valor médio de 686,04. Os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás de agosto foram iniciados na sexta-feira (18) e retomam hoje, segunda-feira (21) com Número de Identificação Social (NIS) com final 2.

O Bolsa Família paga ao menos R$ 600 por família, mas há também benefícios complementares para alguns públicos, por isso a média mais alta que o mínimo. Cada criança de zero a seis anos dá direito a R$ 150 adicionais para a família, enquanto gestantes e crianças e adolescentes entre sete e 18 anos somam R$ 50 cada. Os valores são cumulativos, ou seja, uma família com uma criança de cinco anos, uma de oito e uma gestante recebe R$ 850 por mês, por exemplo.

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás também é pago nesta semana. Liberado a cada dois meses, o benefício tem valor referente ao preço de um botijão de gás de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Neste mês, o valor é de R$ 108.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em agosto:

NIS final 1 – 18/08

NIS final 2 – 21/08

NIS final 3 – 22/08

NIS final 4 – 23/08

NIS final 5 – 24/08

NIS final 6 – 25/08

NIS final 7 – 28/08

NIS final 8 – 29/08

NIS final 9 – 30/08

NIS final 0 – 31/08

