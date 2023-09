Bolsa Família de setembro começa a ser pago hoje; veja calendário

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/09/2023 - 3:01 Compartilhe

O Bolsa Família de setembro começa a ser pago na segunda-feira (18) para cerca de 21 milhões de famílias. O depósito será feito pela Caixa Econômica Federal sempre em dias úteis até o dia 29 e o calendário obedece a ordem do número final do NIS (veja como consultar o número).

Recebem primeiro os beneficiários com NIS de final 1 e para todas as famílias que recebem o benefício e moram em cidades atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul, independente do número final do NIS.

+ Governo e Caixa antecipam pagamento do Bolsa Família para municípios do RS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) criou um site para que o beneficiário consulte as datas de pagamento de acordo com seu número final do NIS e que pode ser acessado neste link.

Cerca de 21 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e o depósito é feito pela Caixa sempre em dias úteis até o dia 29 e o calendário obedece a ordem do número final do NIS – veja o calendário do Bolsa Família de setembro abaixo.

Calendário do Bolsa Família de setembro de 2023

18 de setembro – Beneficiários com NIS de final 1

19 de setembro – Beneficiários com NIS de final 2

20 de setembro – Beneficiários com NIS de final 3

21 de setembro – Beneficiários com NIS de final 4

22 de setembro – Beneficiários com NIS de final 5

25 de setembro – Beneficiários com NIS de final 6

26 de setembro – Beneficiários com NIS de final 7

27 de setembro – Beneficiários com NIS de final 8

28 de setembro – Beneficiários com NIS de final 9

29 de setembro – Beneficiários com NIS de final 0

