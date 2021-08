BOLSA EUROPA-Índices fecham em queda com temores sobre vírus e política monetária

Por Sruthi Shankar e Ambar Warrick

(Reuters) – As ações europeias fecharam em queda nesta quinta-feira após dados mostrarem tropeço no sentimento do consumidor alemão em meio à alta dos casos de Covid-19, enquanto os investidores se preocupavam com a política monetária dos Estados Unidos antes de discurso do chair do Federal Reserve na cúpula de Jackson Hole.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,31%, a 1.813 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,32%, a 470 pontos. Os setores de mineração e viagens e lazer lideraram as perdas.

O STOXX 600 aprofundou brevemente suas perdas perto do fechamento, acompanhando uma queda nas ações dos EUA depois que o sentimento foi aparentemente abalado por uma explosão em Cabul. [.NPT]

A antecipação às vésperas de discurso de Jerome Powell, chair do Fed, na cúpula anual de Jackson Hole, na sexta-feira, manteve os investidores em alerta. Powell provavelmente oferecerá pistas sobre os planos do banco central de reduzir seu programa de estímulo.

“Achamos que aqueles que esperam uma comunicação clara sobre a forma e o momento da redução gradual das compras de ativos podem ficar desapontados”, disse Paolo Zanghieri, economista sênior da Generali Investments. “Os dados recentes permanecem fortes, mas o ímpeto está recuando e os temores de inflação não aumentaram.”

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,35%, a 7.124,98 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,42%, a 15.793,62 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,16%, a 6.666,03 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,76%, a 25.861,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,94%, a 8.892,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37%, a 5.330,78 pontos.







