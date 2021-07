BOLSA EUROPA-Ações recuam com queda na China; Reckitt tem pior dia em 18 anos

Por Sruthi Shankar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O mercado acionário europeu recuou nesta terça-feira depois de quedas nas ações chinesas e de alerta sobre margens na Reckitt Benckiser antes de balanços de grandes varejistas de moda.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,57%, a 1.767 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,54%, a 459 pontos, na segunda sessão seguida de perdas.

Preocupações sobre regulamentação mais severa do setor de tecnologia da China alimentavam vendas nos mercados globais, apesar do otimismo com a temporada de balanços europeia e norte-americana.

A empresa holandesa Prosus, que tem uma participação na gigante de tecnologia chinesa Tencent, caiu 7,2% para o menor nível desde maio de 2020, depois que as ações chinesas chegaram a mínimas em vários meses.

A Reckitt despencou 8,4% e registrou seu pior dia desde fevereiro de 2003 depois de alertar sobre as margens diante do aumento de custos, registrando ainda crescimento decepcionante das vendas no segundo trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,42%, a 6.996 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,64%, a 15.519 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,71%, a 6.531 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,83%, a 25.086 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,87%, a 8.699 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,24%, a 5.037 pontos.

