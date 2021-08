BOLSA EUA-Wall Street fecha em queda por preocupações com Afeganistão e Fed

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Os índices acionários de Wall Street perderam terreno nesta quinta-feira, interrompendo uma sequência de fechamentos em máximas recordes, em meio a preocupações com a situação no Afeganistão e temores de uma possível mudança na política monetária do banco central norte-americano –o que desencadeou uma ampla, porém tímida, liquidação nos ativos na véspera do discurso do chair do Fed, Jerome Powell.

De acordo com dados preliminares, o Dow Jones fechou em queda de 0,54%, a 35.214,30 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,58%, a 4.469,92 pontos, e o Nasdaq recuou 0,64%, a 14.944,98 pontos.

(Reportagem adicional de Devik Jain, em Bengaluru)

