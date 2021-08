BOLSA EUA-S&P e Nasdaq cravam máximas recordes de fechamento antes de Jackson Hole

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Os índices acionários de Wall Street ganharam terreno nesta quarta-feira, com fabricantes de chips e empresas do setor financeiro impulsionando S&P 500 e Nasdaq a máximas recordes de fechamento, enquanto investidores aguardam o simpósio de Jackson Hole em busca de garantias de que o cronograma do Federal Reserve para o aperto monetário permanece intacto.

Com poucos catalisadores negativos para abalar o apetite por risco no mercado, os três principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram a sessão com altas modestas.

“Notícias positivas com a aprovação da vacina e expectativas de que o Fed não causará um choque nos mercados em Jackson Hole estão ajudando a manter os preços das ações em alta”, disse David Carter, diretor de investimentos da Lenox Wealth Advisors em Nova York.

Ele acrescentou que “o mercado está bem silencioso, já que muitos investidores estão descansando na praia nesta semana”.

O aumento dos rendimentos dos Treasuries deu impulso aos papéis do setor financeiro, sensíveis à taxa de juros. Além disso, setores que tendem a se beneficiar da retomada econômica –como smallcaps, chips e transportes– tiveram desempenho superior ao do mercado em geral.

Dias depois de a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) ter concedido aprovação total à vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech, empresas e instituições estão avançando em direção à obrigatoriedade da imunização ou penalizando aqueles que se recusam a recebê-la.

O Pentágono e a Delta Air Lines foram os últimos a anunciar medidas nesse sentido, e deverão ser seguidos pela Ford e por outras companhias.

O índice Dow Jones subiu 0,11%, a 35.406 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,222013%, a 4.496 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,15%, a 15.042 pontos.

(Reportagem adicional de Devik Jain, em Bengaluru)

