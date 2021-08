BOLSA EUA-S&P e Dow fecham em máximas recordes após sólido relatório de empregos

Por Echo Wang

NOVA YORK (Reuters) – Os índices acionários Dow Jones e S&P 500 fecharam esta sexta-feira em máximas recordes, apoiados por um relatório de empregos mais forte do que o esperado nos Estados Unidos, com investidores ignorando preocupações com a possibilidade de a variante Delta do coronavírus impactar a ainda embrionária recuperação econômica local.

De acordo com dados preliminares, o Dow Jones fechou em alta de 0,41%, a 35.209,03 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,17%, a 4.436,59 pontos. Já o índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,42%, a 14.835,76 pontos.

(Reportagem adicional de Shreyashi Sanyal e Sruthi Shankar, em Bengaluru)

