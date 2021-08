BOLSA EUA-S&P 500 se aproxima de máxima recorde com expectativa de estímulo e balanços fortes

Por Sagarika Jaisinghani

(Reuters) – O índice S&P 500 aproximava-se de máxima recorde nesta segunda-feira uma vez que o projeto de infraestrutura de 1 trilhão de dólares e fortes balanços corporativos do segundo trimestre melhoravam o sentimento antes de uma série de dados macroeconômicos nesta semana.

Todos os 11 índices do S&P eram negociados em alta, com as ações de consumo discricionário e de finanças liderando os ganhos.

As ações da Square Inc, empresa de pagamentos do cofundador do Twitter Inc Jack Dorsey, subiram 3,6% após anunciar que comprará a companhia australiana Afterpay Ltd por 29 bilhões de dólares.

As ações da Afterpay listadas na Austrália avançaram 18,8%.

Trilhões de dólares em estímulos elevaram Wall Street a máximas recordes após a queda causada pelo coronavírus no ano passado, enquanto os balanços corporativos positivos do segundo trimestre levaram o S&P 500 ao seu sexto ganho mensal consecutivo em julho, apesar da crescente ameaça da variante Delta do coronavírus.

“A temporada de resultados do segundo trimestre foi espetacular”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities em Nova York.

O índice de valor do S&P, que abriga ações relacionadas à economia, incluindo indústria, energia e finanças, subiu 0,5% na semana passada, ultrapassando em muito a queda de 1,1% no índice de crescimento do S&P.

Às 11:26 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,55%, a 35.126 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,453216%, a 4.415 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,41%, a 14.732 pontos.

(Por Sagarika Jaisinghani e Shashank Nayar em Bengaluru)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 5047 2838))

REUTERS PVB CMO

Veja também