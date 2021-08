BOLSA EUA-S&P 500 e Nasdaq renovam máximas de fechamento após fala de Powell

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Wall Street registrou um rali nesta sexta-feira, com os índices S&P e Nasdaq cravando máximas recordes de fechamento pela quarta vez nesta semana, após declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, acalmarem temores do mercado sobre o cronograma para redução de estímulos monetários e levarem investidores às compras antes do fim de semana.

Os três principais índices acionários norte-americanos acumularam ganhos semanais.

“Vejo duas coisas acontecendo”, disse Mike Zigmont, chefe de pesquisas e negociação da Harvest Volatility Management em Nova York. “Vejo uma validação reflexiva de compras nas baixas e o mercado abraçando um Fed ‘dovish’.”

Em relação à sequência recente de máximas históricas dos índices, incluindo o 52º fechamento do S&P 500 em uma máxima recorde neste ano, Zigmont disse que “a marcha tem sido bem consistente. Os ‘declínios’ têm sido muito pequenos, e as recuperações estão acontecendo de maneira bem rápida.”

Em comentários durante o simpósio de Jackson Hole, Powell não forneceu uma imagem mais clara sobre o cronograma para a redução gradual das compras de ativos ou para aumento das taxas de juros pelo banco central norte-americano –elementos-chave da política monetária “dovish” (que contempla estímulos monetários), destinada a ajudar a economia a se recuperar da recessão causada pela pandemia.

O índice Dow Jones subiu 0,69%, a 35.456 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,880761%, a 4.509 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,23%, a 15.130 pontos.

(Reportagem adicional de Devik Jain, em Bengaluru)

