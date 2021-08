BOLSA EUA-Nasdaq e S&P 500 renovam máximas recordes em meio a cautela sobre Fed

Por Devik Jain

(Reuters) – As ações de tecnologia levaram o Nasdaq a uma pontuação recorde nesta quarta-feira, e o S&P 500 também bateu nova máxima histórica, enquanto perdas no setor de saúde e cautela antes do simpósio anual de Jackson Hole, organizado pelo Federal Reserve, limitavam o fôlego do mercado em geral.

Os setores de saúde, consumo básico e serviços públicos –geralmente considerados apostas seguras– estavam entre os maiores declínios.

O subíndice financeiro avançava 0,9%, enquanto as ações de Alphabet, Facebook, Tesla e Nvidia –de crescimento– subiam entre 0,2% e 2,8%, proporcionando os maiores impulsos para o Nasdaq.

O índice S&P 500, referência para o mercado acionário norte-americano, registrou seu 50º pico recorde de fechamento deste ano na terça-feira, com notícias positivas sobre uma vacina contra a Covid-19 aumentando esperanças de rápida recuperação econômica, depois que receios sobre um salto nas infecções pela variante Delta do coronavírus causaram volatilidade nos mercados neste mês.

O foco agora estará no simpósio econômico do Fed em Jackson Hole, que começa na quinta-feira. Investidores estarão de olho em pistas sobre quando o banco central começará a reduzir seu programa de compras de ativos. O chair do Fed, Jerome Powell, discursará no evento na sexta-feira.

Às 12:15 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,2%, a 35.439 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,122597%, a 4.492 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,08%, a 15.032 pontos.

Veja também