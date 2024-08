Bolsa de Tóquio tem quede de 5,8% após resultado de Wall Street

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2024 - 5:35 Para compartilhar:

A Bolsa de Tóquio fechou a sexta-feira com queda expressiva de 5,81%, após o resultado negativo em Wall Street devido às preocupações com a economia dos Estados Unidos.

O índice Nikkei 225 encerrou o dia em baixa de 5,81%, com 35.909,70 pontos, na segunda queda mais expressiva em apenas uma sessão de sua história, atrás apenas de um dia de 1987.

A empresa de consultoria Matsui Securities atribuiu a queda a uma série de “fatores que pesam no mercado, como as quedas das ações americanas e a valorização do iene” em comparação com o dólar.

A Bolsa de Nova York, que abriu a primeira sessão de agosto no azul, acabou fechando em queda na quinta-feira (1º), após a divulgação de índices econômicos nos Estados Unidos que preocuparam os investidores, neutralizando o otimismo sobre possíveis cortes de juros pelo banco central.

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, perdeu 1,21% em sua pior sessão desde maio, fechando a 40.347,97 pontos; enquanto o Nasdaq, de base tecnológica, recuou 2,30%, a 17.194,15 unidades; e o índice ampliado S&P 500 – principal referência dos acionistas – perdeu 1,37%, segundo os resultados após o sino de fechamento.

